"Я со всеми нашими новичками беседовал, объяснил свои требования и донёс главную мысль, что у меня нет деления на основных и неосновных игроков. Даже если футболисты приходят из ЦСКА или "Локомотива", это не значит, что они автоматически будут основными в "Пари НН", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
В текущее трансферное окно "Пари НН" подписал четверых новичков: Никиту Ермакова из ЦСКА (арендное соглашение), Константина Марадишвили из "Локомотива" (арендное соглашение), Кирилла Глушенкова - перешел свободным агентом из белорусского "Торпедо" и Валерия Царукяна из "Алании" за 100 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. После зимней паузы команда Сергея Юрана сыграет с воронежским "Факелом".
Юран: даже если футболисты приходят из ЦСКА или "Локомотива", это не значит, что они автоматически будут основными в "Пари НН"
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался о новичках клуба.
Фото: ФК "Пари НН"