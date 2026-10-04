Пьянич назвал лучшего среди Месси, Роналду и Тотти

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- Месси и Роналду всё ещё немного превосходят Франческо Тотти. На первое место я ставлю Месси.

Говоря о Роналду, экс-футболист выделил его отношение к работе и подчеркнул, что молодым игрокам стоит брать с португальца пример.Я провёл с ним год, и меня поражало, что на тренировках у него всё получалось так естественно, будто это дар от бога. С Криштиану мы провели два года в "Ювентусе". Всем молодым стоило бы брать пример с него, - сказал Пьянич в интервью Festival dello Sport.Пьянич выступал вместе с Роналду за "Ювентус" в течение двух сезонов. С Месси боснийский полузащитник пересекался в "Барселоне", куда перешёл в 2020 году.