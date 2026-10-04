В Португалии опровергли переговоры о прощальном матче Роналду - источник

Будущее Криштиану Роналду в сборной Португалии пока остаётся неопределённым.

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Как пишет Record, информация о переговорах по организации прощального матча для нападающего не соответствует действительности. Португальская футбольная федерация рассчитывает восстановить отношения с Роналду и вновь увидеть его в национальной команде.



Роналду досрочно покинул расположение сборной перед игрой с Данией, завершившейся победой португальцев со счётом 3:2. После этого в местных СМИ появилась информация о возможном завершении форвардом международной карьеры.