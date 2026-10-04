"Реал" ведёт переговоры с Беллингемом - источник

"Реал" намерен в ближайшие месяцы продлить соглашение с Джудом Беллингемом.

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Как пишет TEAMtalk, мадридский клуб рассчитывает завершить переговоры с английским полузащитником до конца года.



В случае подписания соглашения зарплата Беллингема может увеличиться с 20 млн до 30 евро млн за сезон. Договор планируется оформить как минимум до лета 2031 года, однако окончательный срок пока не согласован.



Беллингем провёл за "Реал" 148 матчей во всех турнирах. На счету англичанина 49 голов и 36 результативных передач.