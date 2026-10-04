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Экс-футболист "Спартака" ответил, будет ли Роналду играть в случае возвращения в сборную Португалии

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор оценил перспективы Криштиану Роналду в сборной Португалии после его возможного возвращения в национальную команду.
Фото: Getty Images
По мнению Мора, сам факт возвращения 41-летнего форварда ещё не означает, что он снова получит постоянное место в стартовом составе.

- Конечно, сразу хочется сравнить ситуацию с завершением карьеры Лионеля Месси и то, как обстоят дела у Криштиану Роналду. Аргентинец уходит с почестями, его все провожают и боготворят.

У Роналду всё наоборот. Но вернуться - это одно, а играть - другое. Не факт, что тренер будет выпускать Роналду на поле, - цитирует Мора "Матч ТВ".

Роналду ранее покинул расположение сборной Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. Позднее специалист заявил, что футболист может вернуться в команду.

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