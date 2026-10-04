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Петрушин отреагировал на отъезд Головина из сборной России

Экс-игрок "Динамо" Алексей Петрушин оценил решение Александра Головина досрочно покинуть сборную России после матча с Ираном.
Фото: РФС
Полузащитник отправился в расположение "Монако" из-за повреждения.

- Любая травма неприятная. Конечно, желаю, чтобы Головин как можно скорее восстановился.

Я прочитал, что его отправили в клуб. Считаю, это правильное решение. Да, впереди матч с Нигерией, но никакой важности в ней нет, - передаёт слова Петрушина Vprognoze.

Головин дважды забил в товарищеской встрече с Ираном, завершившейся победой России со счётом 2:0. Без полузащитника команда Валерия Карпина затем разгромила Намибию - 6:0. Последним соперником россиян на этом сборе станет Нигерия, матч состоится 6 октября.

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