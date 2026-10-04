Сёмин отреагировал на конфликт Роналду с главным тренером сборной Португалии

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Думаю, они ещё найдут общий язык. Они долгое время работали вместе в Саудовской Аравии, - цитирует Сёмина "СЭ"

По мнению Сёмина, наставнику стоило осторожнее высказываться о статусе 41-летнего форварда. Сёмин считает, что вклад Роналду в португальский футбол необходимо учитывать при принятии подобных решений.- Тренер должен учитывать значимость игрока, который олицетворяет Португалию, футбол. Также стоит учитывать заслуги Роналду. Со стороны тренера действия были чересчур прямолинейны. Эту ситуацию Жезуш мог спокойно избежать.Роналду ранее покинул расположение сборной Португалии после того, как Жезуш не гарантировал ему место в стартовом составе.