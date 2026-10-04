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Сёмин отреагировал на конфликт Роналду с главным тренером сборной Португалии
Сегодня, 05:03
Экс-наставник "
Локомотива
" Юрий Сёмин прокомментировал конфликт
Криштиану Роналду
с главным тренером Португалии Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
По мнению Сёмина, наставнику стоило осторожнее высказываться о статусе 41-летнего форварда. Сёмин считает, что вклад Роналду в португальский футбол необходимо учитывать при принятии подобных решений.
- Тренер должен учитывать значимость игрока, который олицетворяет Португалию, футбол. Также стоит учитывать заслуги Роналду. Со стороны тренера действия были чересчур прямолинейны. Эту ситуацию Жезуш мог спокойно избежать.
Думаю, они ещё найдут общий язык. Они долгое время работали вместе в Саудовской Аравии, - цитирует Сёмина
"СЭ"
.
Роналду ранее покинул расположение сборной Португалии после того, как Жезуш не гарантировал ему место в стартовом составе.
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Юрий Семин
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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