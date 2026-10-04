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Елагин - о ситуации с Роналду: с ним поступили по-скотски

Комментатор Александр Елагин высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду и его отъезда из сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Елагин отметил, что не собирается вставать на сторону форварда или наставника, поскольку тренер вправе самостоятельно определять состав.

- Это непорядочно, когда Леау выходит под седьмым номером. Он вообще думал, что делает?

С Роналду поступили по-скотски, - сказал Елагин на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Ранее Леау объяснил, что не просил предоставить ему номер 7 и получил его не по собственной инициативе.

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