"У "Крыльев Советов" очень хорошая команда, есть качественные молодые футболисты. Конечно, плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в "Крылья" вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский, то, думаю, с таким составом и тренером самарцы могли бы и за чемпионство побороться", - заявил Жирков.
Напомним, в последние годы самарские "Крылья Советов" покинули такие футболисты, как Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Никита Чернов, Александр Соболев (все -"Спартак"), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба - "Локомотив"), Александр Коваленко, Иван Сергеев (оба - "Зенит").
По окончании текущего сезона к "Локомотиву" присоединится вингер "Крыльев" Никита Салтыков. По итогам 18-ти туров РПЛ "Крылья" занимают 6-е место в чемпионате с 29-ю очками. Отставание от возглавляющего таблицу "Краснодара" - 9 очков.
Источник: "legalbet"
Жирков: если бы "Крылья Советов" не теряли лидеров, они боролись бы за чемпионство
Экс-футболист сборной России Юрий Жирков поделился впечатлениями от трансферной политики самарских "Крыльев Советов".
Фото: "Чемпионат"