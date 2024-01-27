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Жирков: если бы "Крылья Советов" не теряли лидеров, они боролись бы за чемпионство

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков поделился впечатлениями от трансферной политики самарских "Крыльев Советов".
Фото: "Чемпионат"
"У "Крыльев Советов" очень хорошая команда, есть качественные молодые футболисты. Конечно, плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в "Крылья" вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский, то, думаю, с таким составом и тренером самарцы могли бы и за чемпионство побороться", - заявил Жирков.

Напомним, в последние годы самарские "Крылья Советов" покинули такие футболисты, как Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Никита Чернов, Александр Соболев (все -"Спартак"), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба - "Локомотив"), Александр Коваленко, Иван Сергеев (оба - "Зенит").

По окончании текущего сезона к "Локомотиву" присоединится вингер "Крыльев" Никита Салтыков. По итогам 18-ти туров РПЛ "Крылья" занимают 6-е место в чемпионате с 29-ю очками. Отставание от возглавляющего таблицу "Краснодара" - 9 очков.

Источник: "legalbet"

Жирков Крылья Советов
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