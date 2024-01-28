"Мне ничего не известно насчет интереса со стороны "Крыльев Советов". Многие клубы из РПЛ связываются со мной, но мы пока не получали официальных предложений ни от одного из них", - цитирует Пуппо Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Индепеньденте" может продать половину прав на игрока самарским "Крыльям Советов" за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 32 встречах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего аргентинца в 1,3 миллиона евро. По итогам 18-ти сыгранных туров "Крылья Советов" занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков.
Агент Вальехо: мне ничего не известно насчет интереса со стороны "Крыльев Советов"
Футбольный агент Николас Пуппо, представляющий интересы полузащитника "Тальереса" Николаса Вальехо ответил на вопрос про интерес к его клиенты со стороны клубов РПЛ.
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