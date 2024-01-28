Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикНе начат
Севилья
20:30
ОсасунаНе начат
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Фиорентина
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
ДармштадтНе начат
Боруссия Д
19:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Клермон
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Тулуза
19:05
ЛансНе начат
ПСЖ
22:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Вест Бромвич
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Ливерпуль
17:30
НорвичНе начат
Ньюпорт Каунти
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
Аль-ФатехЗавершен

Агент Вальехо: мне ничего не известно насчет интереса со стороны "Крыльев Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Николас Пуппо, представляющий интересы полузащитника "Тальереса" Николаса Вальехо ответил на вопрос про интерес к его клиенты со стороны клубов РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Мне ничего не известно насчет интереса со стороны "Крыльев Советов". Многие клубы из РПЛ связываются со мной, но мы пока не получали официальных предложений ни от одного из них", - цитирует Пуппо Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Индепеньденте" может продать половину прав на игрока самарским "Крыльям Советов" за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 32 встречах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего аргентинца в 1,3 миллиона евро. По итогам 18-ти сыгранных туров "Крылья Советов" занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков.

Крылья Советов Вальехо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится