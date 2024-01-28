Чеферин - о конфликтах России и Израиля: мне сложно комментировать. Мир сходит с ума

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение России от всех международных соревнований и высказался о ситуации с Израилем.

Фото: Getty Images

"Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой. Но мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас военные конфликты. Я не хочу ничего говорить", - цитирует Чеферина издание The Guardian.



Ранее Александер Чеферин выступил с идеей допуска до участия в турнирах под эгидой УЕФА юношеских и молодежных команд из России. По мнению функционера, запрет способствует появлению у молодых российских спортсменов антизападных настроений, а футбольные власти ошибочно наказывают несовершеннолетних за то, к чему они не причастны.



Напомним, Александер Чеферин занимает пост президента с 2016-го года. Нынешний босс УЕФА собирается обнулить свой президентский срок. Данное решение должно позволить ему переизбраться в 2027-м году. Сам Чеферин заявлял, что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры в 2027-м году.