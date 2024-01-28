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Чеферин - о конфликтах России и Израиля: мне сложно комментировать. Мир сходит с ума

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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение России от всех международных соревнований и высказался о ситуации с Израилем.
Фото: Getty Images
"Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой. Но мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас военные конфликты. Я не хочу ничего говорить", - цитирует Чеферина издание The Guardian.

Ранее Александер Чеферин выступил с идеей допуска до участия в турнирах под эгидой УЕФА юношеских и молодежных команд из России. По мнению функционера, запрет способствует появлению у молодых российских спортсменов антизападных настроений, а футбольные власти ошибочно наказывают несовершеннолетних за то, к чему они не причастны.

Напомним, Александер Чеферин занимает пост президента с 2016-го года. Нынешний босс УЕФА собирается обнулить свой президентский срок. Данное решение должно позволить ему переизбраться в 2027-м году. Сам Чеферин заявлял, что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры в 2027-м году.

Чеферин УЕФА Сборная России Сборная Израиля
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