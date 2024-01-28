"Абаскаль просто раздул ситуацию, что якобы переходит в другой клуб, что за него надо 2 миллиона отступных платить. Это была обыкновенная пиар-акция. Абаскаль сам попросил СМИ разогреть ситуацию. Несложно сделать два-три вброса и понеслась! А потом заявить громко и ясно: "Я никуда из "Спартака" не уйду!", - предположил Овчинников.
Напомним, клуб испанской Ла Лиги "Кадис" в конце января назначил на пост главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Пеллегрино. Перед этим некоторое время в числе претендентов на вакантное место в испанском клубе назывался главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль. В последствии сам наставник "красно-белых" опроверг слухи о своем уходе и заявил, что остается в "Спартаке".
По итогам 18-ти туров "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 30 очков.
Источник: "Legalbet"
Валерий Овчинников - об интересе "Кадиса" к Абаскалю: это была обыкновенная пиар-акция
Футбольный тренер Валерий Овчинников предположил, что информация об интересе "Кадиса" к тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю была вбросом со стороны самого специалиста.
Фото: "Чемпионат"