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Гаджиев: Балотелли надо дать российское гражданство

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев предложил вручить экс-форварду сборной Италии Марио Балотелли российское гражданство после выложенного им видео с президентом России.
Фото: Getty Images
"Если рассматривать ситуацию с Балотелли с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг. Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут. Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны — это возмутительно", - цитирует Гаджиева источник.

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли, выступающий ныне за турецкий "Адана Демирспор", выложил в своих соцсетях видео, в котором в выгодном свете выставляется президент России Владимир Путин, а президент США Джозеф Байден, напротив, преподносится в уничижительном ключе. Видео, однако, почти сразу было удалено.

Махачкалинское "Динамо" выступает в Первой лиге, где по итогам 20-ти туров занимает 1-ю строчку с 37-ю очками в активе. Отрыв от тульского "Арсенала", занимающего 5-ю строчку, составляет всего 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Балотелли Гаджиев Динамо Мх
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