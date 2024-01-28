"Если рассматривать ситуацию с Балотелли с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг. Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут. Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны — это возмутительно", - цитирует Гаджиева источник.
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли, выступающий ныне за турецкий "Адана Демирспор", выложил в своих соцсетях видео, в котором в выгодном свете выставляется президент России Владимир Путин, а президент США Джозеф Байден, напротив, преподносится в уничижительном ключе. Видео, однако, почти сразу было удалено.
Махачкалинское "Динамо" выступает в Первой лиге, где по итогам 20-ти туров занимает 1-ю строчку с 37-ю очками в активе. Отрыв от тульского "Арсенала", занимающего 5-ю строчку, составляет всего 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Гаджиев: Балотелли надо дать российское гражданство
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев предложил вручить экс-форварду сборной Италии Марио Балотелли российское гражданство после выложенного им видео с президентом России.
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