- Есть ли какое-то давление от голландских властей на клуб? В таких случаях всегда есть дискуссии, без них не может обойтись. Но всё нормально. Это никак не повлияет на трансфер? Нет. Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена, - передаёт слова Стройера "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о переговорах московского "Спартака" с голландским "Твенте" по поводу возможного перехода в российский клуб 21-летнего костариканского нападающего Манфреда Угальде. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за клуб во всех турнирах, 9 забитых голов и 7 результативных передач.
Также в голландских СМИ публиковалась информация о возможной блокировке трансфера Угальде в "Спартак" со стороны правительства Нидерландов по политическим причинам.
Советник правления "Твенте": никаких проблем со стороны правительства из-за сделки со "Спартаком" по Угальде нет
Советник правления "Твенте" Ян Стройер ответил на вопрос о давлении на клуб со стороны властей Нидерландов из-за возможного трансфера в московский "Спартак" нападающего Манфреда Угальде.
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