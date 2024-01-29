Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Динамо» хочет получить от «Зенита» порядка 14 миллионов евро за переход защитника Дмитрия Скопинцева. По словам Гришина, при переходе в состав «сине-бело-голубых» Скопинцев не сможет закрепиться в основном составе, так как на его позиции играет Дуглас Сантос.
«Это рынок, одни простят 14 миллионов евро, другие дают 6 миллионов евро и будут сходиться на какой-то другой сумме, потому что такая цена от «Динамо» за Скопинцева – приличный перебор», - передает слова Гришина «Чемпионат».
Гришин – о цене возможного трансфера Скопинцева в "Зенит": приличный перебор
Помощник главного тренера в академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о потенциальном трансфере Дмитрия Скопинцева в «Зенит».
Фото: ФК "Динамо"