По словам экс-форварда «Спартака» Мухсина Мухамадиева, клубам Российской Премьер-Лиги стоит присмотреться к игрокам сборной Таджикистана, так как большая часть из них сможет выступать на уровне РПЛ.
«На месте российских клубов присмотрелся бы к Ятимову – основному вратарю и лидеру сборной. Он мог бы играть в любой команде, и даже не только в России. При том, что у «Зенита» существенная вратарская проблема, он бы им подошел. И был бы основным», - передает слова Мухамадиева «Чемпионат».
На данный момент Рустам выступает за «Истиклол Душанбе». По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 900 тысяч евро.
Экс-игрок "Спартака" Мухамадиев – о голкипере сборной Таджикистана Ятимове: он мог бы стать основным в "Зените"
Бывший нападающий московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев поделился мнением относительно возможностей голкипера сборной Таджикистана Рустама Ятимова.
Фото: Федерация Футбола Таджикистана