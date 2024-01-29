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Экс-игрок "Спартака" Мухамадиев – о голкипере сборной Таджикистана Ятимове: он мог бы стать основным в "Зените"

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Бывший нападающий московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев поделился мнением относительно возможностей голкипера сборной Таджикистана Рустама Ятимова.
Фото: Федерация Футбола Таджикистана
По словам экс-форварда «Спартака» Мухсина Мухамадиева, клубам Российской Премьер-Лиги стоит присмотреться к игрокам сборной Таджикистана, так как большая часть из них сможет выступать на уровне РПЛ.

«На месте российских клубов присмотрелся бы к Ятимову – основному вратарю и лидеру сборной. Он мог бы играть в любой команде, и даже не только в России. При том, что у «Зенита» существенная вратарская проблема, он бы им подошел. И был бы основным», - передает слова Мухамадиева «Чемпионат».

На данный момент Рустам выступает за «Истиклол Душанбе». По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 900 тысяч евро.

Зенит Спартак Сборная Таджикистана
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