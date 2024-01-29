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Смородская – о возможном переходе Игнатьева в "Железничар": видимо, отчаялся совсем

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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно потенциального перехода бывшего форварда «Сочи» Ивана Игнатьева в боснийский «Железничар».
Фото: "РИА Новости"
По словам Ольги Смородской, подобное продолжение карьеры не пойдет на пользу Ивану Игнатьеву. Кроме того, экс-президент «Локомотива» добавила, что не считает переход в сербскую лигу чем-то хорошим и назвала форварда нереализованным футболистом.

«Непонятно вообще, с чем связано это решение. Видимо, отчаялся совсем, поскольку в состав не попадал», - передает слова Ольги Смородской «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович сообщил, что Игнатьев успешно прошел медицинский осмотр и в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с клубом.

Смородская Железничар Локомотив Сочи Игнатьев Ив Российские трансферы
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