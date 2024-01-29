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Червиченко – о ситуации с Круговым: “Зенит” вновь продемонстрировал роль основного разрушителя российского футбола

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Бывший президент “СпартакаАндрей Червиченко прокомментировал решение “Зенита” перевести защитника Данила Кругового во вторую команду.
Фото: ФК "Зенит"
– “Зенит” вновь продемонстрировал свою роль основного разрушителя российского футбола. Клуб из Санкт-Петербурга привлекает топовых российских игроков, но, кажется, не использует их потенциал. В частности, речь идет о ситуации с Данилом Круговым, которого теперь пытаются полностью уничтожить.

Ранее стало известно о том, что Данил Круговой принял решение покинуть петербургский “Зенит” в статусе свободного агента. В июне, когда его контракт с клубом с берегов Невы истечет, он перейдет в московский ЦСКА. С армейцами Данил подписал трудовой договор до июня 2028 года.

Отметим, что сейчас Круговой переведен во вторую команду петербургского “Зенита”. Это решение сине-бело-голубые приняли после того, как Данил подписал соглашение с ЦСКА.

Источник: “Евро-Футбол”

Червиченко Зенит Круговой Российские трансферы ЦСКА
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