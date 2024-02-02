Карпину — 55. Что дальше ждёт главного тренера сборной и «Ростова»?

Тем не менее, в последнее время Карпин неоднократно позволял себе фразы, которые вызывают серьёзные вопросы в контексте его будущего. Наставник сборной и «Ростова» уже говорил, что раздумывает об уходе. И всё чаще появляются соответствующие сигналы и индикаторы.
Об уходе Карпин говорил ещё в 2023 году
Очевидно, что в последние годы на долю Карпина выпало серьёзное испытание. Он стал главным тренером сборной-фантома. Национальная команда России не участвует в турнирах, совершенно непонятно, когда россиян вернут на соревнования. В то же время уйти из команды тоже тяжело: не поймут. Тогда уж точно не будут смолкать критики, которые обвинят в предательстве.
Вот и получается, что Карпин оказался в своего рода тупике. Сборная номинально есть, но реально — это команда с непонятными целями и задачами, совершенно неясной мотивацией. В то же время есть «Ростов». Российские клубы не участвуют в еврокубках, а чемпионат России деградирует в условиях изоляции. В такой ситуации стагнация является абсолютно логичным спутником.
Ещё осенью 2023 года Карпин заявил, что может уйти из «Ростова». Тогда слова специалиста были восприняты очень серьёзно. Но теперь, судя по всему, таких планов на ближайшее время у Карпина нет.
«Нигде не прозвучала фраза от меня о том, что я устал. Может так случиться в жизни. Может настать момент, когда скажешь: «Надоело».
Поэтому говорить о том, что я собирался куда-то или собираюсь куда-то, абсолютно неправильно. Это было сказано в контексте передачи «Итоги». Просто любят у нас выдергивать фразы из контекста», — пояснил Карпин накануне, 1 февраля.
В то же время специалист заявил, что сейчас «в диком порядке». Вроде бы, всё нормально.
Немаловажна и семейная ситуация Карпина. Ещё в январе Дарья Карпина, супруга наставника «Ростова», сообщила, что вместе с детьми переезжает в Таллин (Эстония). У самого Карпина также есть гражданство Эстонии и ЕС.
Дарья пояснила, что переезд связан с обучением средней дочери в школе. Ей через год предстоит пойти в школу. При этом Дарья Карпина сразу подчеркнула, что особо ничего не изменится.
«Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал», — сказала она.
Периодически Карпина укоряют в недостатке патриотизма. Дескать, посматривает на Запад, не слишком думает о стране, да и вообще позволяет себе призывать российских футболистов уезжать в зарубежные клубы. Очевидно, что в нынешней геополитической ситуации тренеру будет всё сложнее, а нападки будут становиться всё более громкими и агрессивными.
В такой ситуации оставаться в команде без ясных целей и задач становится бессмысленно. К слову, Дарья Карпина на день рождения мужа оставила ему весьма красноречивое пожелание.
«С днем рождения, мой любимый родной человек! Я желаю тебе, чтобы этот юбилей был последним без нас рядом!» — написала супруга тренера в соцсетях.
На перепутье
Карпин уже накопил довольно богатый тренерский опыт. Очевидно, что тренер де-факто перерос «Ростов». Только вот в текущей ситуации совершенно непонятно, что ему делать дальше. Как вариант — возглавить одну из европейских команд, но и здесь возникает вопрос, захочет ли кто-то сотрудничать с тренером, который возглавлял сборную России?
В самой России в нынешних условиях изоляции у Карпина нет какого-то ясного пути. Даже если возглавить «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, всё равно непонятно, что дальше? Еврокубков нет и не предвидится, а вариться дальше в собственном котле вряд ли интересно. Поэтому не стоит удивляться, если по окончании сезона Карпин вслед за семьёй отправится в Эстонию. Похоже, что своего предела в нынешней России он уже достиг.