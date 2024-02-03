- Я думаю, что "Спартак" не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно все. Основные защитники команды сейчас – иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им... Хотим уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба.
Никита Чернов, играющий на позиции центрального полузащитника, перебрался в московский "Спартак" в феврале 2022 года из самарских "Крыльев Советов". Действующее соглашение 28-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до конца декабря 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "красно-белых" 204 минуты в 6 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. В 7 играх текущего розыгрыша Кубка России в активе Чернова одна голевая передача.
Источник: Metaratings
Агент: "Спартак" не отпустит Чернова в другой клуб
Агент защитника "Спартака" Никиты Чернова Вадим Шпинев считает, что московский клуб не отпустит его клиента в другую команду.
Фото: ФК "Спартак"