"Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России", - цитирует Карреру Sport24.
Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также итальянский специалист работал в "АЕК" и "Бари". На данный момент национальную команду России возглавляет Валерий Карпин. В прошлом году команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. В марте сборная России сыграет со сборной Сербии на домашнем стадионе "Динамо".
Каррера: я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что принял бы предложение возглавить сборную России.
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