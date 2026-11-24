"Первая половина чемпионата завершена, и можно с уверенностью сказать, что самая цельная командная игра сейчас у "Динамо".
Оно по праву занимает первое место в турнирной таблице.Сандро Шварц смог найти правильный подход к футболистам, которые полностью отдаются в каждом эпизоде - отсюда и такой результат", - сказал Пильгуй "Спорт-Экспрессу".
На данный момент московское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 15 матчах. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 31 баллом в своем активе. Тройку замыкает "Спартак" (30 очков).