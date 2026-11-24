"У Матия вчера вечером поднялась температура, признаки вирусной инфекции.Мы с ней уже успешно поборолись, но тренерский штаб принял решение оставить его сегодня вне заявки. Уже буквально с завтрашнего дня он будет доступен для тренировок", - сказал Безуглов в видео в Telegram-канале ЦСКА.
Матия Попович выступает в составе московского ЦСКА с сентября 2025 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Сегодня, 24 ноября, "армейцы" сыграют против "Акрона" в Кубке России.