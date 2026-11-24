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«Спартак» выйдет на ЦСКА, а «Зенит» на «Краснодар» или «Динамо»? Все расклады Кубка России на 6 тур и плей-офф

Всё, что вам необходимо знать о турнирной ситуации, задачах и перспективах команд во всех группах Пути РПЛ Кубка России - 2026/2027 перед началом последнего тура группового этапа.

Rusfootball.info.



Группа A: «Спартак», «Оренбург», «Рубин», «Родина»



«Рубин» – «Родина». 25 ноября, 20:30 мск («Матч ТВ», 20:15)

«Оренбург» – «Спартак». 26 ноября, 17:00 мск («Матч ТВ», 16:45, «Матч Премьер», 16:55)



«Оренбург» и «Спартак» уже обеспечили себе верхнюю сетку плей-офф и в очной встрече разыграют первое место, при этом уральцам для опережения москвичей по дополнительным показателям после гостевых 1:5 требуется победа как минимум в четыре мяча. Важный момент: соперники получат возможность играть с прицелом на подбор оппонента по 1/8 финала – второе место железно сыграет с победителем группы D «Ростовом», а вот лидеру квартета A могут достаться



«Рубин» и «Родину» ждёт досрочный одноматчевый плей-офф в Казани. В первом круге москвичи разгромили соперника со счётом 5:0, поэтому в 6 туре победитель любым способом займёт третье место и выйдет в Путь регионов, где сыграет с ульяновской «Волгой», а проигравший покинет турнир.



Группа B: «Краснодар», «Динамо» М, «Факел», «Ахмат»



«Ахмат» – «Краснодар». 25 ноября, 18:00 мск («Матч ТВ», 17:45)

«Динамо» М – «Факел». 26 ноября, 19:30 мск («Матч ТВ», 19:00, «Матч Премьер», 19:25)



Ситуация в квартете B является самой сложной и запутанной среди всех групп: только здесь есть команда, которая по итогам последнего тура имеет шансы как пробиться в верхнюю сетку плей-офф, так и вылететь из Кубка вообще. Это «Факел», который может опередить московское «Динамо» по дополнительным показателям в случае победы в очном поединке. Правда, для этого обыгрывать победителя первого круга РПЛ воронежцам придётся не только в гостях и исключительно в основное время, но и минимум в два мяча: в первом круге было 1:0 в пользу бело-голубых, а при равенстве в «личках» следующим критерием является количество побед в основное время – и у динамовцев их сейчас три против всего одной у неожиданного конкурента. При этом «Факел» лишь на очко опережает «Ахмат», уступая ему по очным встречам (1:2, 0:0, пен. 3:1) – то есть для гарантии хотя бы Пути регионов с не самым лёгким выходом на безоговорочного лидера Первой лиги «Нижний Новгород» Воронежу нужно набрать в Москве не меньше очков, чем грозненцы днём ранее добудут дома с «Краснодаром».



Для «Динамо» задачей-минимум, как следствие, является не проиграть «Факелу» с разницей в два и более гола. Но можно и побороться с «Краснодаром» за первое место – тем более, что второе выходит в 1/8 финала Пути РПЛ прямиком на петербургский «



Чёрно-зелёным любой выигрыш у «Ахмата» гарантирует первое место в группе, а в случае осечки остаётся шанс на сенсацию от «Факела». У клуба из Грозного же своя задача – вырвать место хотя бы в нижней сетке плей-офф. Для этого нужно набрать дома с «Краснодаром» хоть какие-то очки и надеяться, что воронежцы в гостях с «Динамо» раздобудут меньше.



Группа C: «Зенит», «Крылья Советов», «Балтика», «Динамо» Мх



«Зенит» – «Крылья Советов». 24 ноября, 19:30 мск («Матч ТВ», 19:00, «Матч Премьер», 19:25)

«Динамо» Мх – «Балтика». 25 ноября, 18:00 мск («Матч Премьер», 17:55)



В этой группе ясности куда больше: «Зенит» стал досрочным победителем, махачкалинское «Динамо» утратило все шансы сохраниться в розыгрыше. Однако не завершена заочная гонка за плей-офф Пути РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» – личные встречи в пользу калининградцев (0:0, пен. 3:5, 2:0), поэтому опередить волжан команда Андрея Талалаева пока ещё может. При одном-единственном, но достаточно вероятном раскладе: поражение «Крыльев» в Петербурге в основное время 24 ноября и собственная победа над аутсайдером группы в Каспийске на следующий день – также в пределах 90 минут с добавленными.



В плей-офф Пути РПЛ выходящие из этой группы сыграют с представителями квартета B – «Краснодаром» и московским «Динамо» либо «Факелом». Что касается нижней сетки плей-офф, то в ней соперник у третьего места группы C самый скромный из возможных – «Волна» из Нижегородской области, которая выступает аж в Лиге Б Второй лиги, пятом по рангу дивизионе российского футбола.



Группа D: «Ростов», ЦСКА, «Акрон», «Локомотив»



«Акрон» – ЦСКА. 24 ноября, 17:00 мск («Матч ТВ», 16:45, «Матч Премьер», 16:55)

«Локомотив» – «Ростов». 25 ноября, 20:30 мск («Матч Премьер», 20:25)



И здесь тоже уже известны слегка сенсационные итоговый победитель и итоговый аутсайдер – это «Ростов» и московский «Локомотив». Но, в отличие от группы C, гонка за распределение билетов в верхнюю и нижнюю сетку плей-офф между ЦСКА и «Акроном» будет очной. Собственно, это буквально досрочный плей-офф: в первом круге тольяттинцы неожиданно выиграли в Москве (1:0), так что для выхода на итоговое второе место им хватит победы не только в основное время, но и по пенальти. Красно-синим свой выигрыш в любом формате также позволит сохранить текущую строчку.



Которая с критически высокой вероятностью выведет добившуюся этого права команду в верхней сетке плей-офф прямиком на «Спартак» (есть шанс, что на «Оренбург», но он крошечный). В Пути регионов же представителя группы D ждёт не очень воодушевляющая дальняя дорога в гости к «СКА-Хабаровску».



Что касается «Локомотива» и «Ростова», то их встреча в Москве никакого турнирного значения уже не имеет: у Сергея Овчинникова будет возможность наработать «железнодорожникам» какие-то игровые связи, а у Дмитрия Кириченко – дать отдохнуть здорово взлетевшей в РПЛ основе жёлто-синих.



Пары 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» против ЦСКА? «Зенит» против «Краснодара»?

Текущий сезон Кубка России стал самым непредсказуемым в части формирования пар плей-офф Пути РПЛ с момента введения предварительных жеребьёвок всей сетки сразу: ни одна пара 1/8 финала перед 6 туром группового этапа ещё не известна достоверно на 100%, как это было в прошлых розыгрышах. Даже явно читающаяся сшибка «Ростова» и «Оренбурга» пока что не является математически гарантированной.





Жеребьёвка определила для первого двухматчевого раунда верхней сетки плей-офф противостояние групп A против D и B против C, при этом во всех парах победители квартетов ответные встречи проведут на своих полях.



A2 – D1

C2 – B1

D2 – A1

B2 – C1



Таким образом, уже в 1/8 финала Пути РПЛ мы может получить такие топовые вывески, как дерби «Спартака» и ЦСКА или дуэль «Зенита» со своим новым заклятым соперником «Краснодаром» либо действующим победителем первого круга чемпионата России московским «Динамо»!



«Оренбург» / «Спартак» (A2) – «Ростов» (D1)



«Крылья Советов» / «Балтика» (C2) – «Краснодар» / «Динамо» М (B1)



ЦСКА / «Акрон» (D2) – «Спартак» / «Оренбург» (A1)



«Динамо» М / «Краснодар» / «Факел» (B2) – «Зенит» (C1)





Матчи 1/8 финала верхней сетки плей-офф Кубка России пройдут в марте 2027 года.





Фото: РФС



Телеграм-канал автора: https://t.me/kalachi_gatskana На этой неделе в Пути РПЛ Кубка России пройдут заключительные игры в группах. Какие задачи решают в них ваши любимые клубы, когда состоятся матчи и где их смотреть – читайте в этом материале от«Оренбург» и «Спартак» уже обеспечили себе верхнюю сетку плей-офф и в очной встрече разыграют первое место, при этом уральцам для опережения москвичей по дополнительным показателям после гостевых 1:5 требуется победа как минимум в четыре мяча. Важный момент: соперники получат возможность играть с прицелом на подбор оппонента по 1/8 финала – второе место железно сыграет с победителем группы D «Ростовом», а вот лидеру квартета A могут достаться ЦСКА либо «Акрон», которые свои итоговые позиции определят двумя днями ранее. Дерби красно-белых и красно-синих в первом же раунде плей-офф Пути РПЛ не хотите ли? Пока это очень вероятный вариант – вряд ли «Оренбург» станет рвать жилы, чтобы разменять в своей сетке « Ростов » на «армейцев» в случае их успеха, пусть и жёлто-синие сейчас тоже очень хороши.«Рубин» и «Родину» ждёт досрочный одноматчевый плей-офф в Казани. В первом круге москвичи разгромили соперника со счётом 5:0, поэтому в 6 туре победитель любым способом займёт третье место и выйдет в Путь регионов, где сыграет с ульяновской «Волгой», а проигравший покинет турнир.Ситуация в квартете B является самой сложной и запутанной среди всех групп: только здесь есть команда, которая по итогам последнего тура имеет шансы как пробиться в верхнюю сетку плей-офф, так и вылететь из Кубка вообще. Это «Факел», который может опередить московское «Динамо» по дополнительным показателям в случае победы в очном поединке. Правда, для этого обыгрывать победителя первого круга РПЛ воронежцам придётся не только в гостях и исключительно в основное время, но и минимум в два мяча: в первом круге было 1:0 в пользу бело-голубых, а при равенстве в «личках» следующим критерием является количество побед в основное время – и у динамовцев их сейчас три против всего одной у неожиданного конкурента. При этом «Факел» лишь на очко опережает «Ахмат», уступая ему по очным встречам (1:2, 0:0, пен. 3:1) – то есть для гарантии хотя бы Пути регионов с не самым лёгким выходом на безоговорочного лидера Первой лиги «Нижний Новгород» Воронежу нужно набрать в Москве не меньше очков, чем грозненцы днём ранее добудут дома с «Краснодаром».Для «Динамо» задачей-минимум, как следствие, является не проиграть «Факелу» с разницей в два и более гола. Но можно и побороться с «Краснодаром» за первое место – тем более, что второе выходит в 1/8 финала Пути РПЛ прямиком на петербургский « Зенит ». Однако отыгрывать придётся не одно очко отставания, а два – такова цена двух поражений в очных встречах (0:1, 1:2). И если «быки» 25 ноября победят в Грозном хотя бы по пенальти, эта возможность для играющих днём позже бело-голубых закроется.Чёрно-зелёным любой выигрыш у «Ахмата» гарантирует первое место в группе, а в случае осечки остаётся шанс на сенсацию от «Факела». У клуба из Грозного же своя задача – вырвать место хотя бы в нижней сетке плей-офф. Для этого нужно набрать дома с «Краснодаром» хоть какие-то очки и надеяться, что воронежцы в гостях с «Динамо» раздобудут меньше.В этой группе ясности куда больше: «Зенит» стал досрочным победителем, махачкалинское «Динамо» утратило все шансы сохраниться в розыгрыше. Однако не завершена заочная гонка за плей-офф Пути РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» – личные встречи в пользу калининградцев (0:0, пен. 3:5, 2:0), поэтому опередить волжан команда Андрея Талалаева пока ещё может. При одном-единственном, но достаточно вероятном раскладе: поражение «Крыльев» в Петербурге в основное время 24 ноября и собственная победа над аутсайдером группы в Каспийске на следующий день – также в пределах 90 минут с добавленными.В плей-офф Пути РПЛ выходящие из этой группы сыграют с представителями квартета B – «Краснодаром» и московским «Динамо» либо «Факелом». Что касается нижней сетки плей-офф, то в ней соперник у третьего места группы C самый скромный из возможных – «Волна» из Нижегородской области, которая выступает аж в Лиге Б Второй лиги, пятом по рангу дивизионе российского футбола.И здесь тоже уже известны слегка сенсационные итоговый победитель и итоговый аутсайдер – это «Ростов» и московский «Локомотив». Но, в отличие от группы C, гонка за распределение билетов в верхнюю и нижнюю сетку плей-офф между ЦСКА и «Акроном» будет очной. Собственно, это буквально досрочный плей-офф: в первом круге тольяттинцы неожиданно выиграли в Москве (1:0), так что для выхода на итоговое второе место им хватит победы не только в основное время, но и по пенальти. Красно-синим свой выигрыш в любом формате также позволит сохранить текущую строчку.Которая с критически высокой вероятностью выведет добившуюся этого права команду в верхней сетке плей-офф прямиком на «Спартак» (есть шанс, что на «Оренбург», но он крошечный). В Пути регионов же представителя группы D ждёт не очень воодушевляющая дальняя дорога в гости к «СКА-Хабаровску».Что касается «Локомотива» и «Ростова», то их встреча в Москве никакого турнирного значения уже не имеет: у Сергея Овчинникова будет возможность наработать «железнодорожникам» какие-то игровые связи, а у Дмитрия Кириченко – дать отдохнуть здорово взлетевшей в РПЛ основе жёлто-синих.Текущий сезон Кубка России стал самым непредсказуемым в части формирования пар плей-офф Пути РПЛ с момента введения предварительных жеребьёвок всей сетки сразу: ни одна пара 1/8 финала перед 6 туром группового этапа ещё не известна достоверно на 100%, как это было в прошлых розыгрышах. Даже явно читающаяся сшибка «Ростова» и «Оренбурга» пока что не является математически гарантированной.Жеребьёвка определила для первого двухматчевого раунда верхней сетки плей-офф противостояние групп A против D и B против C, при этом во всех парах победители квартетов ответные встречи проведут на своих полях.A2 – D1C2 – B1D2 – A1B2 – C1Таким образом, уже в 1/8 финала Пути РПЛ мы может получить такие топовые вывески, как дерби «Спартака» и ЦСКА или дуэль «Зенита» со своим новым заклятым соперником «Краснодаром» либо действующим победителем первого круга чемпионата России московским «Динамо»!«Оренбург» / «Спартак» (A2) –(D1)«Крылья Советов» / «Балтика» (C2) – «Краснодар» / «Динамо» М (B1)ЦСКА / «Акрон» (D2) – «Спартак» / «Оренбург» (A1)«Динамо» М / «Краснодар» / «Факел» (B2) –(C1)Матчи 1/8 финала верхней сетки плей-офф Кубка России пройдут в марте 2027 года.

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