Группа A: «Спартак», «Оренбург», «Рубин», «Родина»
«Рубин» – «Родина». 25 ноября, 20:30 мск («Матч ТВ», 20:15)
«Оренбург» – «Спартак». 26 ноября, 17:00 мск («Матч ТВ», 16:45, «Матч Премьер», 16:55)
«Оренбург» и «Спартак» уже обеспечили себе верхнюю сетку плей-офф и в очной встрече разыграют первое место, при этом уральцам для опережения москвичей по дополнительным показателям после гостевых 1:5 требуется победа как минимум в четыре мяча. Важный момент: соперники получат возможность играть с прицелом на подбор оппонента по 1/8 финала – второе место железно сыграет с победителем группы D «Ростовом», а вот лидеру квартета A могут достаться ЦСКА либо «Акрон», которые свои итоговые позиции определят двумя днями ранее. Дерби красно-белых и красно-синих в первом же раунде плей-офф Пути РПЛ не хотите ли? Пока это очень вероятный вариант – вряд ли «Оренбург» станет рвать жилы, чтобы разменять в своей сетке «Ростов» на «армейцев» в случае их успеха, пусть и жёлто-синие сейчас тоже очень хороши.
«Рубин» и «Родину» ждёт досрочный одноматчевый плей-офф в Казани. В первом круге москвичи разгромили соперника со счётом 5:0, поэтому в 6 туре победитель любым способом займёт третье место и выйдет в Путь регионов, где сыграет с ульяновской «Волгой», а проигравший покинет турнир.
Группа B: «Краснодар», «Динамо» М, «Факел», «Ахмат»
«Ахмат» – «Краснодар». 25 ноября, 18:00 мск («Матч ТВ», 17:45)
«Динамо» М – «Факел». 26 ноября, 19:30 мск («Матч ТВ», 19:00, «Матч Премьер», 19:25)
Ситуация в квартете B является самой сложной и запутанной среди всех групп: только здесь есть команда, которая по итогам последнего тура имеет шансы как пробиться в верхнюю сетку плей-офф, так и вылететь из Кубка вообще. Это «Факел», который может опередить московское «Динамо» по дополнительным показателям в случае победы в очном поединке. Правда, для этого обыгрывать победителя первого круга РПЛ воронежцам придётся не только в гостях и исключительно в основное время, но и минимум в два мяча: в первом круге было 1:0 в пользу бело-голубых, а при равенстве в «личках» следующим критерием является количество побед в основное время – и у динамовцев их сейчас три против всего одной у неожиданного конкурента. При этом «Факел» лишь на очко опережает «Ахмат», уступая ему по очным встречам (1:2, 0:0, пен. 3:1) – то есть для гарантии хотя бы Пути регионов с не самым лёгким выходом на безоговорочного лидера Первой лиги «Нижний Новгород» Воронежу нужно набрать в Москве не меньше очков, чем грозненцы днём ранее добудут дома с «Краснодаром».
Для «Динамо» задачей-минимум, как следствие, является не проиграть «Факелу» с разницей в два и более гола. Но можно и побороться с «Краснодаром» за первое место – тем более, что второе выходит в 1/8 финала Пути РПЛ прямиком на петербургский «Зенит». Однако отыгрывать придётся не одно очко отставания, а два – такова цена двух поражений в очных встречах (0:1, 1:2). И если «быки» 25 ноября победят в Грозном хотя бы по пенальти, эта возможность для играющих днём позже бело-голубых закроется.
Чёрно-зелёным любой выигрыш у «Ахмата» гарантирует первое место в группе, а в случае осечки остаётся шанс на сенсацию от «Факела». У клуба из Грозного же своя задача – вырвать место хотя бы в нижней сетке плей-офф. Для этого нужно набрать дома с «Краснодаром» хоть какие-то очки и надеяться, что воронежцы в гостях с «Динамо» раздобудут меньше.
Группа C: «Зенит», «Крылья Советов», «Балтика», «Динамо» Мх
«Зенит» – «Крылья Советов». 24 ноября, 19:30 мск («Матч ТВ», 19:00, «Матч Премьер», 19:25)
«Динамо» Мх – «Балтика». 25 ноября, 18:00 мск («Матч Премьер», 17:55)
В этой группе ясности куда больше: «Зенит» стал досрочным победителем, махачкалинское «Динамо» утратило все шансы сохраниться в розыгрыше. Однако не завершена заочная гонка за плей-офф Пути РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» – личные встречи в пользу калининградцев (0:0, пен. 3:5, 2:0), поэтому опередить волжан команда Андрея Талалаева пока ещё может. При одном-единственном, но достаточно вероятном раскладе: поражение «Крыльев» в Петербурге в основное время 24 ноября и собственная победа над аутсайдером группы в Каспийске на следующий день – также в пределах 90 минут с добавленными.
В плей-офф Пути РПЛ выходящие из этой группы сыграют с представителями квартета B – «Краснодаром» и московским «Динамо» либо «Факелом». Что касается нижней сетки плей-офф, то в ней соперник у третьего места группы C самый скромный из возможных – «Волна» из Нижегородской области, которая выступает аж в Лиге Б Второй лиги, пятом по рангу дивизионе российского футбола.
Группа D: «Ростов», ЦСКА, «Акрон», «Локомотив»
«Акрон» – ЦСКА. 24 ноября, 17:00 мск («Матч ТВ», 16:45, «Матч Премьер», 16:55)
«Локомотив» – «Ростов». 25 ноября, 20:30 мск («Матч Премьер», 20:25)
И здесь тоже уже известны слегка сенсационные итоговый победитель и итоговый аутсайдер – это «Ростов» и московский «Локомотив». Но, в отличие от группы C, гонка за распределение билетов в верхнюю и нижнюю сетку плей-офф между ЦСКА и «Акроном» будет очной. Собственно, это буквально досрочный плей-офф: в первом круге тольяттинцы неожиданно выиграли в Москве (1:0), так что для выхода на итоговое второе место им хватит победы не только в основное время, но и по пенальти. Красно-синим свой выигрыш в любом формате также позволит сохранить текущую строчку.
Которая с критически высокой вероятностью выведет добившуюся этого права команду в верхней сетке плей-офф прямиком на «Спартак» (есть шанс, что на «Оренбург», но он крошечный). В Пути регионов же представителя группы D ждёт не очень воодушевляющая дальняя дорога в гости к «СКА-Хабаровску».
Что касается «Локомотива» и «Ростова», то их встреча в Москве никакого турнирного значения уже не имеет: у Сергея Овчинникова будет возможность наработать «железнодорожникам» какие-то игровые связи, а у Дмитрия Кириченко – дать отдохнуть здорово взлетевшей в РПЛ основе жёлто-синих.
Пары 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» против ЦСКА? «Зенит» против «Краснодара»?
Текущий сезон Кубка России стал самым непредсказуемым в части формирования пар плей-офф Пути РПЛ с момента введения предварительных жеребьёвок всей сетки сразу: ни одна пара 1/8 финала перед 6 туром группового этапа ещё не известна достоверно на 100%, как это было в прошлых розыгрышах. Даже явно читающаяся сшибка «Ростова» и «Оренбурга» пока что не является математически гарантированной.
Жеребьёвка определила для первого двухматчевого раунда верхней сетки плей-офф противостояние групп A против D и B против C, при этом во всех парах победители квартетов ответные встречи проведут на своих полях.
A2 – D1
C2 – B1
D2 – A1
B2 – C1
Таким образом, уже в 1/8 финала Пути РПЛ мы может получить такие топовые вывески, как дерби «Спартака» и ЦСКА или дуэль «Зенита» со своим новым заклятым соперником «Краснодаром» либо действующим победителем первого круга чемпионата России московским «Динамо»!
«Оренбург» / «Спартак» (A2) – «Ростов» (D1)
«Крылья Советов» / «Балтика» (C2) – «Краснодар» / «Динамо» М (B1)
ЦСКА / «Акрон» (D2) – «Спартак» / «Оренбург» (A1)
«Динамо» М / «Краснодар» / «Факел» (B2) – «Зенит» (C1)
Матчи 1/8 финала верхней сетки плей-офф Кубка России пройдут в марте 2027 года.
Фото: РФС
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