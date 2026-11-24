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"Все, в принципе, довольны, наслаждаются товарищескими матчами, рекорды устанавливают. Один побил, другой побил. Кто через 5-10 лет вспомнит, что ты играл с Монголией, Брунеем и Таиландом? Никто", — заявил Мостовой.