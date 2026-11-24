"Евро-2028 будем смотреть со стороны. Это ожидаемо, все нормально"
"Все, в принципе, довольны, наслаждаются товарищескими матчами, рекорды устанавливают. Один побил, другой побил. Кто через 5-10 лет вспомнит, что ты играл с Монголией, Брунеем и Таиландом? Никто", — заявил Мостовой.
Бывший футболист также усомнился в том, что большое количество выступлений за сборную в нынешних условиях станет серьезным достижением для игроков.
"Зато будут ходить с задранным носом: "Я 20 раз сыграл за сборную", — добавил Мостовой.
Экс-полузащитник подчеркнул, что некоторые футболисты с гораздо более весомыми достижениями ведут себя скромнее тех, кто не добился сопоставимых результатов.
Напомним, российская сборная отстранена от официальных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
Источник: "РБ Спорт"