"В нынешнем сезоне практически все команды, которые сейчас находятся в лидирующей пятёрке, теряют очки, играя не только между собой, но и с клубами, которые располагаются внизу турнирной таблицы. "Спартак" - не исключение, хотя команда играет в атакующий футбол и очень прилично смотрится. Но они допускают индивидуальные ошибки в обороне.
Если игроки исправят просчёты в отборе мяча во втором круге, безусловно, команда будет рассчитывать на победу в чемпионате", - сказал Кононов "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 15-ти матчах. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала 9 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения в чемпионате. Красно-белые отстают от первого места на 2 балла.
В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" забил 26 голов и пропустил 12 мячей.