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"Слуцкому настойчиво предлагают возглавить " Локомотив ". Викторыч несколько раз говорил твердое "нет!", а крайнее предложение оказалось настолько назойливым, что могло показаться, будто у Лео могут возникнуть сложности с дальнейшим трудоустройством. И поэтому разговор закончился на повышенных тонах", — сообщил Карпов.

По информации инсайдера Ивана Карпова, железнодорожники настойчиво добиваются согласия 55-летнего тренера, но очередной разговор завершился конфликтом.По сведениям журналиста, в последнее время Слуцкий находился в Китае вместе с Артемом Дзюбой, где участвовал в съемках шоу "Сокровища императора". Сейчас специалист уже вернулся в Москву.Напомним, после ухода Михаила Галактионова обязанности главного тренера "Локомотива" временно исполняет Сергей Овчинников.По итогам первого круга РПЛ железнодорожники набрали 14 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. В первом матче под руководством Овчинникова команда обыграла "Родину" со счетом 1:0.Источник: Иван Карпов