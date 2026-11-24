"Как мне его дебют? Важные три очка. Овчинников проявил себя традиционно ответственно.Игра… Есть такая пословица: игра забывается, очки остаются. Так пока и будет", - сказал Семин "Матч ТВ".
Сергей Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива" 17 ноября после ухода Михаила Галактионова.
В воскресенье, 22 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Родиной" и "Локомотивом". "Железнодорожники" одержали победу со счетом 1:0.