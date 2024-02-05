- Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артём пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец! Знал ли меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал, - приводит слова Бояринцева Sport24.
45-летний летний экс-фланговый полузащитник Денис Бояринцев выступал за московский "Спартак" в сезонах 2005, 2006, 2007 и 2009 годов. 35-летний нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба является воспитанником клубной академии красно-белых, за взрослую команду "Спартака" играл с 2006 по 2015 год за вычетом четырёх аренд - двух в "Томь" и двух в "Ростов".
Бояринцев: пытался подсказать Дзюбе, как правильнее себя вести, но он не всегда слушал
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев рассказал о том, каким в молодости был воспитанник красно-белых нападающий "Локомотива" Артём Дзюба.
Фото: ФК "Локомотив"