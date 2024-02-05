"Мне кажется, Глушенкову надо уезжать. Для меня он лучший российский футболист в лиге. Да, Макс может отмахнуться, получить нелепую желтую карточку, но это ему не мешает. Если бы у него не было таких эмоций, скорее всего, он был бы менее качественным игроком", - цитирует Коваленко Sports.ru
Коваленко перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2023 года за 2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах петербургского клуба и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 2,5 миллиона евро. Глушенков в текущем сезоне забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 25-ти играх "Локомотива". Коваленко и Глушенков выступали вместе за самарские "Крылья Советов".
Коваленко: Глушенкову надо уезжать, для меня он лучший российский футболист в лиге
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался об игре нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"