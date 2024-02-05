"Если Игорь действительно играет на уколах и через боль, то ему пора завершать карьеру. Он уже всем доказал свой уровень и вошел в историю отечественного футбола. Акинфеев еще молодой человек, у которого впереди целая жизнь вне футбола. Ему нужно поберечь себя. Думаю, что сейчас Акинфеев решает свое будущее и еще не определился, поэтому новостей о продлении контракта или о грядущем уходе из футбола от него пока нет", - сказал Новиков.
Игорь Акинфеев выступает в составе московского ЦСКА с 2003-го года. За это время на счету экс-голкипера сборной России 755 матчей в составе армейцев, 315 из которых "сухие". Контракт Акинфеева с ЦСКА подходит к концу летом 2024-го года. В марте капитану ЦСКА исполнится 38 лет. В случае ухода Игоря Акинфеева по окончании сезона основным вратарем ЦСКА может стать Илья Помазун, который принадлежит ЦСКА, но в данный момент выступает за "Урал" на правах аренды.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-вратарь ЦСКА Новиков: Если Акинфеев играет через боль, пора заканчивать карьеру
Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков дал совет "первому номеру" армейцев Игорю Акинфееву.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"