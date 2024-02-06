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Коваленко: понял, что Гурцкая уважаемый дядька – прошу прощения

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Полузащитник “Зенита” Александр Коваленко вспомнил скандальную историю с футбольным агентом Тимуром Гурцкая.
Фото: "Чемпионат"
Летом 2023 года агент Тимур Гурцкая сообщил о том, что Коваленко на правах аренды может перейти в самарские “Крылья Советов”. По словам Александра, это его разозлило. В связи с этим футболист вышел в микст-зону и назвал Гурцкая “клоуном”. Однако спустя время Александр осознал, что повел себя неправильно.

– После этой ситуации поузнавал, кто такой Гурцкая, понял, что уважаемый дядька. На эмоциях я повел себя неправильно – прошу прощения.

Источник: Sports.ru

Зенит Гурцкая Крылья Советов Коваленко
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