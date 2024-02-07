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Агент Руя Витории: Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры

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Мохамед Афзал, агент Руя Витории, рассказал о дальнейших планах своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"В данный момент Руй Витория проведет пару месяцев в Лиссабоне со своей семьей, а после этого мы будет думать о будущем. Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры. Но пока никакие клубы с нами не связывались", - цитирует Афзала Sport24.

Последним местом работы Руя Витории была сборная Египта, с которой специалист вылетел в 1/8 финала Кубка африканских наций от ДР Конго. Португалец работал в "Спартаке" в 2021 году, под его руководством московский клуб занял первое место в группе Лиги Европы. В текущем сезоне подопечные Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Витория
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