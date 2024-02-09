Московский "Спартак" заинтересован в приобретении 21-летнего центрального полузащитника Эсекьеля Фернандеса, выступающего за "Боку Хуниорс".
Аргентинский полузащитник является воспитанником "Боки Хуниорс", а в прошлом сезоне принял участие в 43-х матчах команды во всех турнирах и записал на свой счет 2 голевые передачи. Прямо сейчас Фернандес находится в расположении олимпийской сборной Аргентины до 23-х лет, за которую выступает с декабря 2023-го года и уже провел 7 матчей.
Контракт Эсекьеля Фернандеса с "Бокой" действует до конца 2025-го года, а transfermarkt оценивает опорника в 8 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Эсекьель Фернандес из "Бока Хуниорс" может перейти в "Спартак"
Опорный полузащитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Эсекьель Фернандес может стать игроком "Спартака"
Фото: Imago