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Эсекьель Фернандес из "Бока Хуниорс" может перейти в "Спартак"

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Опорный полузащитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Эсекьель Фернандес может стать игроком "Спартака"
Фото: Imago
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении 21-летнего центрального полузащитника Эсекьеля Фернандеса, выступающего за "Боку Хуниорс".

Аргентинский полузащитник является воспитанником "Боки Хуниорс", а в прошлом сезоне принял участие в 43-х матчах команды во всех турнирах и записал на свой счет 2 голевые передачи. Прямо сейчас Фернандес находится в расположении олимпийской сборной Аргентины до 23-х лет, за которую выступает с декабря 2023-го года и уже провел 7 матчей.

Контракт Эсекьеля Фернандеса с "Бокой" действует до конца 2025-го года, а transfermarkt оценивает опорника в 8 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Бока Хуниорс Фернандес
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