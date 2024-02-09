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Полузащитник "Спартака" Мартинс: думаю, мы должны подойти в хорошей форме к матчу против "Зенита"

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Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс прокомментировал победу над "Шабаб Аль-Ахли" (5:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня главной задачей было улучшить автоматизм во взаимодействии между линиями, сохранить и набрать форму. Думаю, эту задачу мы выполнили. Мы чувствуем себя гораздо лучше и тренируемся. Думаю, мы должны подойти в хорошей форме к матчу против "Зенита", - цитирует Мартинса "Матч ТВ".

Сегодня, 9-го февраля, "Спартак" одержал победу над "Шабаб Аль-Ахли" со счетом 5:0, забитыми голами отличились: Игнатов (дубль), Мартинс, Зиньковский и Угальде. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 18-го тура РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

Спартак Мартинс Зенит
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