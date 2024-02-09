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Агент Фернандеса - о возможном переходе игрока в "Спартак": за какую сумму он может уйти ? 15 миллионов евро

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Футбольный агент Эрнан Бернан, представляющий интересы игрока "Бока Хуниорс" Эсеклеья Фернандеса, высказался о переходе своего клиента в "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
"Спартак" действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений. За какую сумму он может уйти из "Бока Хуниорс"? 15 миллионов евро", - цитирует Бернана "СЭ".

В завершившемся сезоне Фернандес провел за "Бока Хуниорс" 42 матча и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего аргентинца в 8 миллионов евро. Игрок провел 8 матчей в составе сборной Аргентины до 23-х лет. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Бока Хуниорс Фернандес Российские трансферы
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