"Спартак" действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений. За какую сумму он может уйти из "Бока Хуниорс"? 15 миллионов евро", - цитирует Бернана "СЭ".
В завершившемся сезоне Фернандес провел за "Бока Хуниорс" 42 матча и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего аргентинца в 8 миллионов евро. Игрок провел 8 матчей в составе сборной Аргентины до 23-х лет. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Фернандеса - о возможном переходе игрока в "Спартак": за какую сумму он может уйти ? 15 миллионов евро
Футбольный агент Эрнан Бернан, представляющий интересы игрока "Бока Хуниорс" Эсеклеья Фернандеса, высказался о переходе своего клиента в "Спартак".
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