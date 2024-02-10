"Я думаю, что все видели видео с Медведевым и Клаудиньо: и футболисты, и журналисты. Думаю, что в "Зените" поняли свою ошибку и сразу удалили видео. Не нужно такие видео выставлять, тем более такой человек показывает неприличные жесты. Некрасиво совсем. Посмотрим. Главное, чтобы потом не аукнулось никак", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Напомним, что пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, на котором председатель правления Александр Медведев в разговоре с Клаудиньо упоминает "Спартак" и показывает неприличный жест. Позже видеозапись была удалена. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков, петербургская команда идет на втором месте с отставанием от лидера в два очка. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с подопечными Сергея Семака в рамках 19-го тура российского чемпионата.
Чернов - о неприличном жесте Медведева в адрес "Спартака": главное, чтобы потом не аукнулось никак
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о неприличном жесте председателя правления "Зенита" Александра Медведева.
Фото: ФК "Спартак"