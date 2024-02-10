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Полузащитник "Зенита" Коваленко: будет ли больше игрового времени - не ко мне вопрос, а к Сергею Богдановичу

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Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался о малом количестве игрового времени.
"Будет ли больше игрового времени — не ко мне вопрос. А к Сергею Богдановичу. Я адаптирован уже, конечно, больше. Чувствую себя лучше. И, надеюсь, игрового времени весной будет побольше", - приводит слова Коваленко "Чемпионат".

В текущем сезоне Александр Коваленко принял участие в 11-ти матчах "Зенита" и отметился одной голевой передачей. Полузащитник провел на поле 291 игровую минуту. После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Зенит Коваленко Семак
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