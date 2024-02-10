"Клубы могли бы как-то договориться, чтобы он сразу перешёл, найти точки соприкосновения. Для футболиста сидеть и играть во Второй лиге — это не выход. Тем более он играл в сборной России и очень квалифицированный футболист", - цитирует Жиркова "Чемпионат".
Напомним, что контракт Кругового с "Зенитом" истекает в конце текущего сезона, игрок договорился о переходе в московский ЦСКА по окончании трудового соглашения. Руководство петербургского клуба приняло решение перевести защитника из основной команды в "Зенит-2". В текущем сезоне левый защитник провел 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.
Экс-игрок сборной России Жирков - о Круговом: для футболиста сидеть и играть во Второй лиге - это не выход
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков высказался о ситуации с переводом Данила Кругового в "Зенит-2".
Фото: ФК "Зенит"