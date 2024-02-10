"Сейчас Алекс счастлив в "Арисе". Однако в будущем можно увидеть его в качестве тренера или менеджера в "Динамо". Но не сейчас", - цитирует Кураньи Sport24.
В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский "Арис" 20 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро. Форвард провел за московский клуб 203 матча и отметился 50-ю голами и 26-ю голевыми передачами.
Кураньи - о Кокорине: в будущем можно увидеть его в качестве тренера или менеджера в "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался об Александре Кокорине.
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