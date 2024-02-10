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Филимонов заявил, что в случае ухода Джикии, хотел бы видеть капитаном "Спартака" Промеса

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Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов заявил, что Квинси Промес в будущем может стать капитаном "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем "Спартаке"? Отдал бы голос Квинси Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было", - цитирует Филимонова "RT на русском".

Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" истекает по окончании текущего сезона. Ранее агент игрока заявил, что его клиент не будет продлевать трудовое соглашение, если главным тренером клуба останется Гильермо Абаскаль. Промес в текущем сезоне принял участие в 21-ом матче, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. 32-летний игрок выводил команду на поле с капитанской повязкой в шести матчах российского чемпионата. Подопечные Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Филимонов Промес Джикия
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