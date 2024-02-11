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Лука Джорджевич - об уходе из "Сочи": если бы я хотел, мог бы остаться, но тренировался бы непонятно где

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Экс-нападающий "Сочи" Лука Джорджевич рассказал о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"
"Если бы я хотел, мог бы остаться. Но пришлось бы тренироваться непонятно где. У меня было желание не терять время. Если тренер не видел меня в составе, мне хотелось уйти играть", - цитирует Джорджевича "РБ Спорт".

Джорджевич выступал за "Сочи" с 2022 года. На счету черногорца 31 матч, 4 забитых мяча и 6 голевых передач в составе южан. Ранее форвард был игроком "Зенита", тульского "Арсенала", "Локомотива" и "Твенте". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы команда испанца Морено сыграет с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.

Джорджевич Сочи
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