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Капленко - о Манчини: мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал, ходил сам по себе

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Полузащитник "Балтики" Кирилл Капленко рассказал о работе с Роберто Манчини в "Зените".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как?то не ощущал. Может, с топ?игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было", - цитирует Капленко Metaratings.

Капленко перешел из "Оренбурга" в "Балтику" в зимнее трансферное окно за 1,6 миллиона евро. Манчини возглавлял петербургский "Зенит" с 2017 по 2018 год, под его руководством полузащитник провел два матча в чемпионате России и одну встречу в Кубке России. В текущем сезоне Капленко принял участие в 14-ти встречах и отметился 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 900 тысяч евро.

Капленко Манчини Балтика Зенит
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