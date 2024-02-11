"Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как?то не ощущал. Может, с топ?игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было", - цитирует Капленко Metaratings.
Капленко перешел из "Оренбурга" в "Балтику" в зимнее трансферное окно за 1,6 миллиона евро. Манчини возглавлял петербургский "Зенит" с 2017 по 2018 год, под его руководством полузащитник провел два матча в чемпионате России и одну встречу в Кубке России. В текущем сезоне Капленко принял участие в 14-ти встречах и отметился 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 900 тысяч евро.
Капленко - о Манчини: мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал, ходил сам по себе
Полузащитник "Балтики" Кирилл Капленко рассказал о работе с Роберто Манчини в "Зените".
Фото: ФК "Оренбург"