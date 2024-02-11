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Экс-игрок ЦСКА Лайзанс - о контракте Чалова: Гинер решит этот вопрос

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Экс-игрок ЦСКА Юрий Лайзанс высказался о ситуации с контрактом Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, он должен договориться и найти общий язык с ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер решит этот вопрос. Но если человек не хочет, какие бы деньги ему ни давали, он не останется. Просто Чалов – воспитанник армейского клуба и должен понимать, что ЦСКА для него сделал, и найти оптимальное решение для себя и клуба", - цитирует Лайзанса "Евро-Футбол".

Напомним, что контракт Федора Чалова с ЦСКА истекает в конце 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за "армейцев" 24 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 12 миллионов евро. Подопечные Владимира Федотова после 18-ти сыгранных туров занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "армейцы" сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.

ЦСКА Лайзанс Чалов Гинер
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