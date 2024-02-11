"Ему надо продолжать выступать за ЦСКА. Командные результаты не очень хорошие, а нужно, чтобы они были более стабильные. Хотя какой-то иностранный клуб может и сейчас устроить, как он раскрылся, и рассчитывает, что он может быть ещё сильнее. Кто-то ждёт момента, когда он полностью раскроется", - цитирует Лайзанса "Евро-Футбол".
В текущем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 4 миллиона евро. На счету Аббосбека 14 матчей и 4 забитых мяча за сборную Узбекистана. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Лайзанс - о Файзуллаеве: ему надо продолжать выступать за ЦСКА, кто-то ждёт момента, когда он раскроется
Экс-игрок ЦСКА Юрий Лайзанс высказался о возможном отъезде Аббосбека Файзуллаева в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА