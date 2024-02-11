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Поляков: после Карпина сборную России может возглавить Семак

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Экс-вратарь "Локомотива" Алексей Поляков поделился мнением о возможном преемнике Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: "Чемпионат"
"Не знаю, может ли Карпин покинуть сборную России, ему виднее. Я считаю, что после Карпина сборную возглавит Семак", - сказал Поляков.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018-го года. За это время команда под его руководством 5 раз одержала победу в чемпионате России, 1 раз - в Кубке России, а также завоевала 4 Суперкубка страны. Контракт Валерия Карпина, который совмещает пост главного тренера сборной России с работой в "Ростове", подходит к концу 31-го июля 2024-го года.

Контракт Карпина с "Ростовом" также истекает в конце сезона. Недавно стало известно, что семья Карпина переехала жить в Эстонию.

Источник: "Чемпионат"

Сборная России Ростов Зенит Поляков Семак Карпин
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