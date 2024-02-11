"В лучшие годы в ЦСКА у нас было даже 7 бразильцев! И мы побеждали! Легче иметь 50 бразильских игроков в РПЛ, чем одного россиянина в бразильской лиге. По двум причинам: у россиян есть деньги, чтобы заплатить, а у бразильцев - нет", - заявил Карвальо.
Даниэл Карвальо выступал за московский ЦСКА с января 2004-го по май 2010-го года. В составе "армейцев" Карвальо стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/05, а также был признан лучшим футболистом России по итогам 2005-го года.
Вместе с Карвальо в составе ЦСКА выступали такие бразильские футболисты, как Дуду, Вагнер Лав, Жо и другие.
Источник: "СЭ"
Карвальо: легче иметь 50 бразильцев в РПЛ, чем одного россиянина в Бразилии
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями об игре в России вместе с большим количеством соотечественников.
Фото: "Чемпионат"