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Галактионов – о будущем Тикнизяна в “Локомотиве”: никто не застрахован от переходов

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Наставник московского “Локомотива” Михаил Галактионов прокомментировал будущее защитника Наира Тикнизяна в стане железнодорожников.
Фото: ФК "Локомотив"
– Наир — наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” заинтересован в подписании защитника московского “Локомотива” Наира Тикнизяна. Однако, по сведениям журналиста Андрея Панкова, данный переход сорвался в текущее трансферное окно.

Напомним, действующее соглашение Тикнизяна с московским “Локомотивом” рассчитано до июня 2026 года.

Источник: Sport24

Галактионов Локомотив Тикнизян
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