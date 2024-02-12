– Наир — наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” заинтересован в подписании защитника московского “Локомотива” Наира Тикнизяна. Однако, по сведениям журналиста Андрея Панкова, данный переход сорвался в текущее трансферное окно.
Напомним, действующее соглашение Тикнизяна с московским “Локомотивом” рассчитано до июня 2026 года.
Источник: Sport24
Галактионов – о будущем Тикнизяна в “Локомотиве”: никто не застрахован от переходов
Наставник московского “Локомотива” Михаил Галактионов прокомментировал будущее защитника Наира Тикнизяна в стане железнодорожников.
Фото: ФК "Локомотив"