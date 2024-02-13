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Жирков: переход Чалова в "Зенит"? Это бизнес

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Экс-футболист ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда "армейцев" Федора Чалова в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Трансфер Чалова в "Зенит"? Это бизнес. Если клубы договорятся, к нему не будет вопросов. Все куда-то переходят, это футбольная жизнь", - цитирует Жиркова источник.

Контракт воспитанника ЦСКА Федора Чалова с московским клубом истекает в конце 2024-го года. Руководство "армейцев" планирует предложить нападающему новый контракт в ближайшее время. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Чалову со стороны "Зенита". Конкуренцию действующим чемпионам РПЛ могут составить турецкие "Трабзонспор" и "Фенербахче".

Источник: "РБ Спорт"

Жирков ЦСКА Зенит Российские трансферы Чалов
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