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Metaratings: "Спартак" отпустит Маслова в аренду. Им инетересуются клубы из Сербии

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Защитник "Спартака" Павел Маслов может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Защитник Павел Маслов, выступающий в составе московского "Спартака", заинтересовал клубы из чемпионата Сербии. Как сообщает источник, одна из команд уже направила "красно-белым" официальное предложение по аренде игрока. Сообщается также, что это будет "сухая" аренда без права выкупа, а в условиях сделки будет прописано гарантированное игровое время для Маслова.

В первых 18-ти турах чемпионата России 23-летний защитник сыграл лишь 10 минут, выйдя на замену в матче 13-го тура против "Факела". В составе "Спартака" в Кубке России Павел Маслов принял участие в 3-х матчах. Действующий контракт Маслова с "красно-белыми" истекает в конце сезона и имеет опцию автоматического продления.

Источник: "Metaratings"

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